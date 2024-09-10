Сумарокова (Шестакова) Феоктиста Фаддеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумарокова (Шестакова) Феоктиста Фаддеевна

Место рождения

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.11.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1886

Отец: Шестаков Фадей Карпович

Мать: Колсанова (Заикина) Евдокия Степановна

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZM-KD4V?i=9&wc=QP4R-J5J%3A1047421501%2C1047647001%2C1047682401%2C1589607810&cc=1931806
Бракосочетание
30.04.1906

Муж: Сумароков Василий Михайлович

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z9-Z7BW?i=48&wc=QPPY-S7D%3A1047421501%2C1047647001%2C1047682401%2C1590432845&cc=1931806
Смерть
Неизвестно

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