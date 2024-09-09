Сумароков Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1906
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z9-Z7BW?i=48&wc=QPPY-S7D%3A1047421501%2C1047647001%2C1047682401%2C1590432845&cc=1931806
Смерть
Неизвестно