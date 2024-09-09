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Сумароков Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.04.1906

Жена: Сумарокова (Шестакова) Феоктиста Фаддеевна

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z9-Z7BW?i=48&wc=QPPY-S7D%3A1047421501%2C1047647001%2C1047682401%2C1590432845&cc=1931806
Смерть
Неизвестно

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