Татьяна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

05.09.1843

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Степан Матвеевич

Отец ребёнка: Беляев Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
1839

Сын: Беляев Моисей Матвеевич

Отец ребёнка: Беляев Матвей Васильевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
18.04.1843

Сын: Беляев Федор Матвеевич

Отец ребёнка: Беляев Матвей Васильевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
05.09.1843
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1847

Сын: Беляев Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Беляев Матвей Васильевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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