Татьяна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти05.09.1843
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Кузьма
Рождение ребёнка
1835
Сын: Степан Матвеевич
Отец ребёнка: Беляев Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Беляев Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
18.04.1843
Отец ребёнка: Беляев Матвей Васильевич
Смерть
05.09.1843
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Беляев Матвей Васильевич