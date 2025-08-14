Олохов Владимир Владимирович
мужской, родился 22.05.1887 ст.
умер Неизвестно
ОтецОлохов Владимир Аполлонович21.01.1857 ст. г.р.
МатьОлохова (Коссинская) Ольга Павловна29.03.1862 ст. г.р.
Супруги
Олохова (Булгакова) Евгения Андреевна17.04.1885 ст. г.р.
Дети
(Олохова) Ирина Владимировна31.01.1912 ст. г.р.
(Олохова) Нина Владимировна07.01.1916 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1887 ст.
Бракосочетание
24.04.1911 ст.
Рождение ребёнка
31.01.1912 ст.
Дочь: (Олохова) Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Олохова (Булгакова) Евгения Андреевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.01.1916 ст.
Дочь: (Олохова) Нина Владимировна
Мать ребёнка: Олохова (Булгакова) Евгения Андреевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно