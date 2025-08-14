Олохов Владимир Владимирович 22.05.1887 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Олохов Владимир Владимирович

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился 22.05.1887 ст.

умер Неизвестно

Отец
Олохов Владимир Аполлонович21.01.1857 ст. г.р.
Мать
Олохова (Коссинская) Ольга Павловна29.03.1862 ст. г.р.
Супруги
Олохова (Булгакова) Евгения Андреевна17.04.1885 ст. г.р.
Дети
(Олохова) Ирина Владимировна31.01.1912 ст. г.р.
(Олохова) Нина Владимировна07.01.1916 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1887 ст.

Отец: Олохов Владимир Аполлонович

Мать: Олохова (Коссинская) Ольга Павловна

Бракосочетание
24.04.1911 ст.

Жена: Олохова (Булгакова) Евгения Андреевна

ЦГИА СПб. Ф.19. О.128. Д.1277.

Рождение ребёнка
31.01.1912 ст.

Дочь: (Олохова) Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Олохова (Булгакова) Евгения Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
07.01.1916 ст.

Дочь: (Олохова) Нина Владимировна

Мать ребёнка: Олохова (Булгакова) Евгения Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.