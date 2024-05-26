Варгасов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варгасов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Варгасов Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1758 ст.

Сын: Варгасов Афанасий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Бородинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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