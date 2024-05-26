Варгасов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758 ст.
Сын: Варгасов Афанасий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Бородинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно