Рогачева (Данилова) Евфросиния Ермиловна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Данилов Ермил
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Рогачев Степан Ильич
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Рогачев Степан Ильич
Рождение ребёнка
1885
Сын: Рогачёв Михаил Степанович
Отец ребёнка: Рогачев Степан Ильич
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Рогачев Степан Ильич
Рождение ребёнка
13.11.1890
Сын: Рогачев Сергей Степанович
Отец ребёнка: Рогачев Степан Ильич
Смерть
Неизвестно