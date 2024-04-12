Рогачева (Данилова) Евфросиния Ермиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогачева (Данилова) Евфросиния Ермиловна

Место рождения

Бутырки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Данилов Ермил

Мать: не указана

Бутырки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Рогачёв Илья Степанович

Отец ребёнка: Рогачев Степан Ильич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Рогачёв Иван Степанович

Отец ребёнка: Рогачев Степан Ильич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Рогачёв Михаил Степанович

Отец ребёнка: Рогачев Степан Ильич

Бутырки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Рогачёв Мирон Степанович

Отец ребёнка: Рогачев Степан Ильич

Рождение ребёнка
13.11.1890

Сын: Рогачев Сергей Степанович

Отец ребёнка: Рогачев Степан Ильич

Бутырки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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