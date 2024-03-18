Бабушка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабушка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Не знаю

Мать: Не знаю

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Какаятошмаль

Отец ребёнка: Ктото

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хзвазе

Отец ребёнка: Ктото

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ктото

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