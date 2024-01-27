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Lockridge (Desatoff) Jean (Tanya)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Desatoff Moses Abraham

Мать: Desatoff Tina F.

Смерть
2010
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