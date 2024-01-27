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Lockridge (Desatoff) Jean (Tanya)
Lockridge (Desatoff) Jean (Tanya)
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1923
Дата смерти
2010
Пол
Женский
Отец
Desatoff Moses Abraham
1890 г.р.
Мать
Desatoff (Shubin) Tina F.
1894 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец:
Desatoff Moses Abraham
Мать:
Desatoff Tina F.
Смерть
2010
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