Ермолаев Антон Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Ермолаев Антон

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно, Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дети
Ермолаев Трифон АнтоновичНеизвестно г.р.
Шинина Христина Антоновна ЕрмолаеваНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Трифон Антонович

Мать ребёнка: не указана

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шинина Христина Антоновна Ермолаева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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