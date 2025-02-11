Ермолаев Антон
мужской, родился Неизвестно, Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно, Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дети
Ермолаев Трифон АнтоновичНеизвестно г.р.
Шинина Христина Антоновна ЕрмолаеваНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Трифон Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шинина Христина Антоновна Ермолаева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно