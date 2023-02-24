Шинина Христина Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермолаев Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1875
Дочь: Шинина Анастасия Шинина
Отец ребёнка: Шинин Павел Терентьевич
Рождение ребёнка
16.07.1883
Сын: Шинин Иван Павлович
Отец ребёнка: Шинин Павел Терентьевич
Рождение ребёнка
09.02.1896
Отец ребёнка: Шинин Павел Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно