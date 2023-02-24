Шинина Христина Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шинина Христина Ермолаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермолаев Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1875

Дочь: Шинина Анастасия Шинина

Отец ребёнка: Шинин Павел Терентьевич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.07.1883

Сын: Шинин Иван Павлович

Отец ребёнка: Шинин Павел Терентьевич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.02.1896

Сын: Шинин Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Шинин Павел Терентьевич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шинин Павел Терентьевич

Смерть
Неизвестно
Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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