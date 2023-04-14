Гребнев (Гребенщиков) Григорий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребнев (Гребенщиков) Григорий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

04.02.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Гребнев Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1881 ст.

Сын: Гребнев Максим Григорьевич

Мать ребёнка: Гребнева Параскева Афанасьевна

Смерть
04.02.1913
Спасско-Раменье, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Умер от головной боли. Похоронен на приходском кладбище Николаевской церкви.
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