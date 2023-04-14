Гребнев (Гребенщиков) Григорий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти04.02.1913
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Гребнев Дмитрий
Рождение ребёнка
01.08.1881 ст.
Сын: Гребнев Максим Григорьевич
Мать ребёнка: Гребнева Параскева Афанасьевна
Смерть
04.02.1913
Спасско-Раменье, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Умер от головной боли. Похоронен на приходском кладбище Николаевской церкви.