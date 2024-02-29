Бочарников Никита Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочарников Никита Елисеевич

Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

До 1766

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1724 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочарникова Фёкла Степановна

Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Бочарников Иван Никитич

Мать ребёнка: Бочарникова Фёкла Степановна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Пономарева (Бочарникова) Степанида Никитична

Мать ребёнка: Бочарникова Фёкла Степановна

Смерть
До 1766

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