Бочарников Никита Елисеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиДо 1766
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1746
Мать ребёнка: Бочарникова Фёкла Степановна
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Пономарева (Бочарникова) Степанида Никитична
Мать ребёнка: Бочарникова Фёкла Степановна
Смерть
До 1766