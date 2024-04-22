Бочарникова Фёкла Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочарникова Фёкла Степановна

Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1722 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Бочарников Иван Никитич

Отец ребёнка: Бочарников Никита Елисеевич

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Пономарева Степанида Никитична

Отец ребёнка: Бочарников Никита Елисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочарников Никита Елисеевич

Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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