Бочарникова Фёкла Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
Рождение ребёнка
Около 1746
Отец ребёнка: Бочарников Никита Елисеевич
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Пономарева Степанида Никитична
Отец ребёнка: Бочарников Никита Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно