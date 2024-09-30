Хумонен (Хювёнен) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХумонен (Хювёнен) Анна Петровна

Хумонен (Хювёнен) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.06.1921

Муж: Хумонен Иван Андреевич

Рождение ребёнка
20.04.1922

Дочь: (Хумонен) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Хумонен Иван Андреевич

Сепягейка, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
06.05.1924

Сын: Хумонен Иван Иванович

Отец ребёнка: Хумонен Иван Андреевич

Сепягейка, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
09.12.1926

Сын: Хумонен Эйно Иванович

Отец ребёнка: Хумонен Иван Андреевич

Сепягейка, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1930

Сын: Хумонен Виктор Иванович

Отец ребёнка: Хумонен Иван Андреевич

Рождение ребёнка
23.02.1937

Сын: Хумонен Суло Иванович

Отец ребёнка: Хумонен Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.