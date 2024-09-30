Хумонен (Хювёнен) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.06.1921
Рождение ребёнка
20.04.1922
Дочь: (Хумонен) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Хумонен Иван Андреевич
Рождение ребёнка
06.05.1924
Отец ребёнка: Хумонен Иван Андреевич
Рождение ребёнка
09.12.1926
Отец ребёнка: Хумонен Иван Андреевич
Рождение ребёнка
08.02.1930
Отец ребёнка: Хумонен Иван Андреевич
Рождение ребёнка
23.02.1937
Отец ребёнка: Хумонен Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно