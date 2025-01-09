Морозова Пелагея
женский, родилась Около 1782
умерла Между 1816 и 1834, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Супруги
Морозов Константин ЕфремовичОколо 1784 г.р.
Дети
Морозов Антон КонстантиновичОколо 1805 г.р.
Морозов Иван КонстантиновичОколо 1809 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Морозов Антон Константинович
Отец ребёнка: Морозов Константин Ефремович
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Морозов Иван Константинович
Отец ребёнка: Морозов Константин Ефремович
Смерть
Между 1816 и 1834