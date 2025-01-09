Морозова Пелагея Около 1782 — найти родственников по фамилии на Familio

Морозова Пелагея

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1782

умерла Между 1816 и 1834, Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Супруги
Морозов Константин ЕфремовичОколо 1784 г.р.
Дети
Морозов Антон КонстантиновичОколо 1805 г.р.
Морозов Иван КонстантиновичОколо 1809 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Константин Ефремович

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Морозов Антон Константинович

Отец ребёнка: Морозов Константин Ефремович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Морозов Иван Константинович

Отец ребёнка: Морозов Константин Ефремович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
Между 1816 и 1834
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

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