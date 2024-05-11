Бачков Андрей 01.05.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бачков Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1963

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
г. Иркутск, Иркутская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
27.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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