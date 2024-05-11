Бачков Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1963
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
г. Иркутск, Иркутская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
27.11.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно