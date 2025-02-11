Stoesz Johann J W 21.10.1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Stoesz Johann J W

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 21.10.1839, Schoenthal, Bergthal Colony, Yekaterinoslav Province, Russian Empire

умер 02.01.1905, Mountain Lake, Minnesota, USA

Мать
Stoesz Bergen (Wiens) Barbara11.08.1801 г.р.
Отец
Stoesz Jacob Cornelius23.12.1779 г.р.
Супруги
(Heppner) Maria1841 г.р.
Дети
Stoesz Dietrich1862 г.р.
(Stoesz) Maria1863 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1839

Отец: Stoesz Jacob Cornelius

Мать: Stoesz Bergen (Wiens) Barbara

Schoenthal, Bergthal Colony, Yekaterinoslav Province, Russian Empire

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Stoesz Kornelius

Мать ребёнка: (Heppner) Maria

Бракосочетание
13.11.1860

Жена: (Heppner) Maria

Бракосочетание с: Maria HEPPNER

Рождение ребёнка
1862

Сын: Stoesz Dietrich

Мать ребёнка: (Heppner) Maria

Рождение ребёнка
1863

Дочь: (Stoesz) Maria

Мать ребёнка: (Heppner) Maria

Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Stoesz) Helena

Мать ребёнка: (Heppner) Maria

Рождение ребёнка
1866

Сын: Stoesz Dietrich

Мать ребёнка: (Heppner) Maria

Рождение ребёнка
28.12.1868

Сын: Stoesz Jacob J

Мать ребёнка: (Heppner) Maria

Schönthal, Bayern, Germany

Рождение ребёнка
1870

Сын: Stoesz John J.

Мать ребёнка: (Heppner) Maria

Рождение ребёнка
1873

Сын: Stoesz Cornelius

Мать ребёнка: (Heppner) Maria

Рождение ребёнка
1875

Сын: Stoesz Peter J.

Мать ребёнка: (Heppner) Maria

Иммиграция
31.07.1877

Nederland; Philadelphia

Рождение ребёнка
1878

Сын: Stoesz David

Мать ребёнка: (Heppner) Maria

Рождение ребёнка
1881

Сын: Stoesz Erdmann

Мать ребёнка: (Heppner) Maria

Рождение ребёнка
1890

Сын: Stoesz Jacob J

Мать ребёнка: (Heppner) Maria

Рождение ребёнка
1892

Сын: Stoesz Johann J

Мать ребёнка: (Heppner) Maria

Рождение ребёнка
1894

Сын: Stoesz Cornelius J

Мать ребёнка: (Heppner) Maria

Смерть
02.01.1905
Mountain Lake, Minnesota, USA

Похороны
Неизвестно
Butterfield, Minnesota, USA

First Mennonite Cemetery,

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