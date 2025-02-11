Stoesz Johann J W
мужской, родился 21.10.1839, Schoenthal, Bergthal Colony, Yekaterinoslav Province, Russian Empire
умер 02.01.1905, Mountain Lake, Minnesota, USA
МатьStoesz Bergen (Wiens) Barbara11.08.1801 г.р.
ОтецStoesz Jacob Cornelius23.12.1779 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Stoesz Kornelius
Мать ребёнка: (Heppner) Maria
Жена: (Heppner) Maria
Сын: Stoesz Dietrich
Мать ребёнка: (Heppner) Maria
Дочь: (Stoesz) Maria
Мать ребёнка: (Heppner) Maria
Дочь: (Stoesz) Helena
Мать ребёнка: (Heppner) Maria
Сын: Stoesz Dietrich
Мать ребёнка: (Heppner) Maria
Сын: Stoesz Jacob J
Мать ребёнка: (Heppner) Maria
Сын: Stoesz John J.
Мать ребёнка: (Heppner) Maria
Сын: Stoesz Cornelius
Мать ребёнка: (Heppner) Maria
Сын: Stoesz Peter J.
Мать ребёнка: (Heppner) Maria
Сын: Stoesz David
Мать ребёнка: (Heppner) Maria
Сын: Stoesz Erdmann
Мать ребёнка: (Heppner) Maria
Сын: Stoesz Jacob J
Мать ребёнка: (Heppner) Maria
Сын: Stoesz Johann J
Мать ребёнка: (Heppner) Maria
Сын: Stoesz Cornelius J
Мать ребёнка: (Heppner) Maria