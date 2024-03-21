Сенечкина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенечкина Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенечкин Кирилл Анатольевич

Отец ребёнка: Сенечкин Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Анатольевна

Отец ребёнка: Сенечкин Анатолий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сенечкин Анатолий Николаевич

Смерть
Неизвестно

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