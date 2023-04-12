Барановский Александр Карлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1945
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барановский Глеб Александрович
Мать ребёнка: Барановская Мария Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Барановская Мария Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барановский Александр Александрович
Мать ребёнка: Барановская Мария Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Барановская Мария Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барановский Евгений Александрович
Мать ребёнка: Барановская Мария Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1945