Барановский Александр Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барановский Александр Карлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барановский Глеб Александрович

Мать ребёнка: Барановская Мария Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Барановская Мария Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барановский Александр Александрович

Мать ребёнка: Барановская Мария Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Барановская Мария Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барановский Евгений Александрович

Мать ребёнка: Барановская Мария Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барановская Мария Георгиевна

Смерть
1945
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