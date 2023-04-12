Барановская Мария Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барановский Глеб Александрович
Отец ребёнка: Барановский Александр Карлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Барановский Александр Карлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барановский Александр Александрович
Отец ребёнка: Барановский Александр Карлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Барановский Александр Карлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барановский Евгений Александрович
Отец ребёнка: Барановский Александр Карлович
Бракосочетание
Неизвестно