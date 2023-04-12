Барановская Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барановская Мария Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барановский Глеб Александрович

Отец ребёнка: Барановский Александр Карлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Барановский Александр Карлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барановский Александр Александрович

Отец ребёнка: Барановский Александр Карлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Барановский Александр Карлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барановский Евгений Александрович

Отец ребёнка: Барановский Александр Карлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барановский Александр Карлович

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