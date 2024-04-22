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Уилсон Хьюго

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Место рождения

Лондон

Дата рождения

11.01.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.09.2014

Жена: Фон Турн И Таксис Мария Терезия Людовика Клотильда Хелен Александра

коммуна Тутцинг, Штарнберг, Верхняя Бавария, Бавария, Федеративная Республика Германия
Рождение ребёнка
21.08.2015

Дочь: Уилсон Мафальда Беатрикс Мария

Мать ребёнка: Фон Турн И Таксис Мария Терезия Людовика Клотильда Хелен Александра

Рождение ребёнка
?.09.2017

Дочь: Фон Турн И Таксис Майя Роми Александра Элизабет

Мать ребёнка: Фон Турн И Таксис Мария Терезия Людовика Клотильда Хелен Александра

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