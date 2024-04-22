Уилсон Хьюго
Место рождения
Дата рождения11.01.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1982
Бракосочетание
13.09.2014
коммуна Тутцинг, Штарнберг, Верхняя Бавария, Бавария, Федеративная Республика Германия
Рождение ребёнка
21.08.2015
Дочь: Уилсон Мафальда Беатрикс Мария
Мать ребёнка: Фон Турн И Таксис Мария Терезия Людовика Клотильда Хелен Александра
Рождение ребёнка
?.09.2017