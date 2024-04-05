Kulasińska,Pieńkoś (Potęga) Antonina Около 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kulasińska,Pieńkoś (Potęga) Antonina

Место рождения

Białe Błoto/Poręba

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Около 26.04.1880

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Potęga Franciszek

Мать: Potęga (Deluga) Agnieszka

Białe Błoto/Poręba
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kulasiński Jan

Бракосочетание
25.11.1852

Муж: Pieńkos Piotr

Budykierz/Poręba akt 25/1852
Рождение ребёнка
03.03.1854

Дочь: Mierzejewska,Rosa (Pieńkoś) Marianna

Отец ребёнка: Pieńkos Piotr

Kierz/Poręba akt 26/1854
Рождение ребёнка
04.02.1858

Сын: Pieńkoś Błażej (Z Bliźniąt)

Отец ребёнка: Pieńkos Piotr

Kierz/Poręba akt 17/1858
Рождение ребёнка
04.02.1858

Дочь: (Pieńkoś) Agata (Z Bliżniąt)

Отец ребёнка: Pieńkos Piotr

Kierz/Poręba akt 17/1858
Смерть
Около 26.04.1880

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