Kulasińska,Pieńkoś (Potęga) Antonina
Место рожденияBiałe Błoto/Poręba
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиОколо 26.04.1880
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Potęga Franciszek
Białe Błoto/Poręba
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Kulasiński Jan
Бракосочетание
25.11.1852
Муж: Pieńkos Piotr
Budykierz/Poręba akt 25/1852
Рождение ребёнка
03.03.1854
Дочь: Mierzejewska,Rosa (Pieńkoś) Marianna
Отец ребёнка: Pieńkos Piotr
Kierz/Poręba akt 26/1854
Рождение ребёнка
04.02.1858
Сын: Pieńkoś Błażej (Z Bliźniąt)
Отец ребёнка: Pieńkos Piotr
Kierz/Poręba akt 17/1858
Рождение ребёнка
04.02.1858
Дочь: (Pieńkoś) Agata (Z Bliżniąt)
Отец ребёнка: Pieńkos Piotr
Kierz/Poręba akt 17/1858
Смерть
Около 26.04.1880