Сналина Валентина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сналина Валентина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1968

Дочь: Нечитайло Галина Федоровна

Отец ребёнка: Сналин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сналин Геннадий Федорович

Отец ребёнка: Сналин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нуйкина Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Сналин Федор

Смерть
Неизвестно
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