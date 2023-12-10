Сналина Валентина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1968
Дочь: Нечитайло Галина Федоровна
Отец ребёнка: Сналин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сналин Геннадий Федорович
Отец ребёнка: Сналин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нуйкина Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Сналин Федор
Смерть
Неизвестно