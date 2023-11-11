Самцов Олег Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамцов Олег Александрович

Самцов Олег Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1972

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972

Отец: Самцов Александр Максимович

Мать: Анна/Алла

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close