(Корниенко) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корниенко) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.2000

Пол

Женский

Отец

1978 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.2000

Отец: Корниенко Анатолий (Антон)

Мать: Анастасия

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