Завилейская Ефросинья Григорьевна
Место рожденияКалачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения19.01.1886 ст.
Дата смерти26.06.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1886 ст.
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1908 ст.
Сын: Завилейский Ефим Парфенович
Отец ребёнка: Завилейский Парфён Александрович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1924
Дочь: Демиденко Надежда Парфеновна
Отец ребёнка: Завилейский Парфён Александрович
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.06.1956
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд