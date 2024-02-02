Завилейская Ефросинья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавилейская Ефросинья Григорьевна

Завилейская Ефросинья Григорьевна

Место рождения

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

19.01.1886 ст.

Дата смерти

26.06.1956

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1908 ст.

Сын: Завилейский Ефим Парфенович

Отец ребёнка: Завилейский Парфён Александрович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1924

Дочь: Демиденко Надежда Парфеновна

Отец ребёнка: Завилейский Парфён Александрович

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завилейский Парфён Александрович

Смерть
26.06.1956
Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close