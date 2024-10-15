Колотова Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова Зоя Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Иван Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Иван Кириллович

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Иван Кириллович

Рождение ребёнка
01.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Иван Кириллович

Смерть
Неизвестно

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