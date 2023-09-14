Волкова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Волков Иван Никитин

Отец ребёнка: Волков Никита Харитонович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Волков Григорий Никитич

Отец ребёнка: Волков Никита Харитонович

Нижнее Ольшаное, Должанский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Степан Никитич

Отец ребёнка: Волков Никита Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Дмитрий Никитич

Отец ребёнка: Волков Никита Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Михаил Никитич

Отец ребёнка: Волков Никита Харитонович

Смерть
Неизвестно
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