Волкова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819
Сын: Волков Иван Никитин
Отец ребёнка: Волков Никита Харитонович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Волков Никита Харитонович
Нижнее Ольшаное, Должанский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волков Никита Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волков Никита Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волков Никита Харитонович
Смерть
Неизвестно