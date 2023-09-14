Волков Михаил Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Михаил Никитич

Волков Михаил Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волков Никита Харитонович

Мать: Волкова Елена

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Волкова Анна Герасимовна

Нижнее Ольшаное, Должанский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
26.10.1843

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Волкова Анна Герасимовна

Нижнее Ольшаное, Должанский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Анна Герасимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close