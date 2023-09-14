Волков Михаил Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волков Никита Харитонович
Мать: Волкова Елена
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Волкова Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
26.10.1843
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Волкова Анна Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Анна Герасимовна
Смерть
Неизвестно