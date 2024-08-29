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Михеев Лаврентий Данилович

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1829

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Даниил Михайлович

Мать: Мария Антоновна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1829 О родившихся Гремячка 5 47 26 Лаврентий Данила Михеев нет Марья Антонова
Рождение ребёнка
1856

Сын: Михеев Алексей Лаврентиевич

Мать ребёнка: не указана

рождение не в Гремячке
Бракосочетание
До 1863

Жена: Фекла Наумовна

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Ефросинья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Фекла Наумовна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1863 О родившихся Гремячка 4 153 148 Ефросинья Лаврентий Данилов и Фекла Наумова
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Марфа Лаврентьевна

Мать ребёнка: Фекла Наумовна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1864 О родившихся Гремячка 4 153 149 Марфа Лаврентий Данилов и Фекла Наумова нет
Рождение ребёнка
1868

Сын: Петр Лаврентиевич

Мать ребёнка: Фекла Наумовна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1868 О родившихся Гремячка 4 153 163 Петр Лаврентий Данилов нет Фекла Наумова
Смерть
1906
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1906 О умерших Гремячка 4 176 1263 Лаврентий Данилов Михеев 70 1836 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZS-Z96P-Q?i=12&wc=QPRQ-STZ%3A1047421501%2C1047801701%2C1047822501%2C1590432... Показать все

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