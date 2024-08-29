Михеев Лаврентий Данилович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Даниил Михайлович
Мать: Мария Антоновна
1829 О родившихся Гремячка 5 47 26 Лаврентий Данила Михеев нет Марья Антонова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Михеев Алексей Лаврентиевич
Мать ребёнка: не указана
рождение не в Гремячке
Бракосочетание
До 1863
Жена: Фекла Наумовна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Ефросинья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Фекла Наумовна
1863 О родившихся Гремячка 4 153 148 Ефросинья Лаврентий Данилов и Фекла Наумова
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Марфа Лаврентьевна
Мать ребёнка: Фекла Наумовна
1864 О родившихся Гремячка 4 153 149 Марфа Лаврентий Данилов и Фекла Наумова нет
Рождение ребёнка
1868
Сын: Петр Лаврентиевич
Мать ребёнка: Фекла Наумовна
1868 О родившихся Гремячка 4 153 163 Петр Лаврентий Данилов нет Фекла Наумова
Смерть
1906
1906 О умерших Гремячка 4 176 1263 Лаврентий Данилов Михеев 70 1836 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZS-Z96P-Q?i=12&wc=QPRQ-STZ%3A1047421501%2C1047801701%2C1047822501%2C1590432... Показать все