Раскатов (Алексеев) Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раскатов (Алексеев) Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Раскатов Михаил

Мать: Раскатова (Балагурова) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Александр Иванович

Мать ребёнка: Алексеева (Привалова) Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Алексеева) Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Алексеева (Привалова) Вера Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева (Привалова) Вера Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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