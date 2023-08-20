Раскатов (Алексеев) Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Александр Иванович
Мать ребёнка: Алексеева (Привалова) Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Алексеева) Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Алексеева (Привалова) Вера Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно