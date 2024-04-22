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Долбнин Михаил Андреевич

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

21.11.1950

Дата смерти

11.10.1978

Пол

Мужской

Отец

Около 1915 г.р.

Мать

Около 1916 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1950

Отец: Долбнин Андрей Степанович

Мать: Долбнина Анна Петровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
?.12.1970

Жена: скрыто настройками приватности

Касли, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ. ПРАПОРЩИК
Образование
Неизвестно
ВЫСШЕЕ
Военная служба
Неизвестно
Касли, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Вернувшись после срочной службы в Нижний Новгород остался служить в Армии, прапорщиком, воинская часть находилась напротив дома на проспекте Гагарина. | Срочная служба
Смерть
11.10.1978
ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛ .Д. Бугры, по арзамассой трассе
Причина смерти: СШИБЛО МАШИНОЙ, РАЗРЫВ ПЕЧЕНИ МГНОВЕННАЯ СМЕРТЬ
Похороны
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Кладбище «Марьина роща»
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