Долбнин Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1950
Дата смерти11.10.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1950
Отец: Долбнин Андрей Степанович
Мать: Долбнина Анна Петровна
Бракосочетание
?.12.1970
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ. ПРАПОРЩИК
Образование
Неизвестно
ВЫСШЕЕ
Военная служба
Неизвестно
Вернувшись после срочной службы в Нижний Новгород остался служить в Армии, прапорщиком, воинская часть находилась напротив дома на проспекте Гагарина. | Срочная служба
Смерть
11.10.1978
ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛ .Д. Бугры, по арзамассой трассе
Причина смерти: СШИБЛО МАШИНОЙ, РАЗРЫВ ПЕЧЕНИ МГНОВЕННАЯ СМЕРТЬ
Похороны
Неизвестно
Кладбище «Марьина роща»