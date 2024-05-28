Пучкова Синклития Симеонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти04.11.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пучков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пучкова Гавриил
Отец ребёнка: Пучков Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пучков Федор
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Пучков Федор
Рождение ребёнка
1868
Сын: Пучков Иосиф Федоров
Отец ребёнка: Пучков Федор
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Маякина (Пучкова) Варвара
Отец ребёнка: Пучков Федор
Рождение ребёнка
1880
Сын: Пучков Василий
Отец ребёнка: Пучков Федор
Смерть
04.11.1894
Павелково, Лежневский муниципальный район, Ивановская область