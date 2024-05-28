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Пучкова Синклития Симеонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

04.11.1894

Пол

Женский

Добавил:

GZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пучков Герасим Федоров

Отец ребёнка: Пучков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пучкова Гавриил

Отец ребёнка: Пучков Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пучков Федор

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Пучков Федор

Рождение ребёнка
1868

Сын: Пучков Иосиф Федоров

Отец ребёнка: Пучков Федор

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Маякина (Пучкова) Варвара

Отец ребёнка: Пучков Федор

Рождение ребёнка
1880

Сын: Пучков Василий

Отец ребёнка: Пучков Федор

Смерть
04.11.1894
Павелково, Лежневский муниципальный район, Ивановская область

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