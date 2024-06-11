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Карманов Иван Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Карманов Трофим Терентьевич

Мать: Карманова (Субботина) Пелагея Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карманова (Кузнецова) Наталия Филипповна

Рождение ребёнка
13.02.1918

Дочь: (Карманова) Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Карманова (Кузнецова) Наталия Филипповна

Рождение ребёнка
14.04.1921

Дочь: (Карманова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Карманова (Кузнецова) Наталия Филипповна

Смерть
Неизвестно

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