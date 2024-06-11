Карманов Иван Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.02.1918
Дочь: (Карманова) Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Карманова (Кузнецова) Наталия Филипповна
Рождение ребёнка
14.04.1921
Дочь: (Карманова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Карманова (Кузнецова) Наталия Филипповна
Смерть
Неизвестно