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Молин Алексей Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Молин Семён

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1895

Жена: Молина Анна Илларионовна

Рождение ребёнка
26.12.1906

Сын: Молин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Молина Анна Илларионовна

Еремейцево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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