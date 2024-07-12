Молин Алексей Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Молин Семён
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1895
Жена: Молина Анна Илларионовна
Рождение ребёнка
26.12.1906
Сын: Молин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Молина Анна Илларионовна
Еремейцево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно