Коротков Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1980
Сын: Коротков Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Короткова (Багдевич) Галина Ивановна
Рождение ребёнка
14.12.1985
Дочь: Прыкина Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Короткова (Багдевич) Галина Ивановна