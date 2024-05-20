Коротков Сергей Александрович 09.11.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коротков Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Короткова (Багдевич) Галина Ивановна

Рождение ребёнка
09.05.1980

Сын: Коротков Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Короткова (Багдевич) Галина Ивановна

Рождение ребёнка
14.12.1985

Дочь: Прыкина Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Короткова (Багдевич) Галина Ивановна

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