Муравьева (Мишенкова) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения27.09.1908
Дата смерти03.08.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1908
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1928
Дочь: (Муравьева) Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Муравьев Николай Степанович
Рождение ребёнка
08.11.1933
Сын: Муравьев Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Муравьев Николай Степанович
Смерть
03.08.1999
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно