Муравьева (Мишенкова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева (Мишенкова) Анна Федоровна

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Место рождения

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

27.09.1908

Дата смерти

03.08.1999

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1908

Отец: Мишенков Федор Гаврилович

Мать: Мишенкова Мария Георгиевна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Николай Степанович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.11.1928

Дочь: (Муравьева) Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Муравьев Николай Степанович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1933

Сын: Муравьев Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Муравьев Николай Степанович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
03.08.1999
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно

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