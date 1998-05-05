Татаева Мадина Булатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1998
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Khalatov Irazitin
Рождение ребёнка
21.05.2021
Сын: Халатов Сулейман Иразитдинович
Отец ребёнка: Khalatov Irazitin
Рождение ребёнка
18.01.2024
Дочь: Халатова Хадиджа Иразитдиновна
Отец ребёнка: Khalatov Irazitin