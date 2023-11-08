Лащинский Григорий Григорьевич
Место рожденияКазильцы, Черниговская обл.
Дата рождения1891
Дата смерти?.04.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Лащинский Григорий Александрович
Казильцы, Черниговская обл.
Место жительства
?.06.1941
Курки, Кишиневская обл
Место призыва:|Оргеевский РВК, Молдавская ССР, Оргеевский уезд, Оргеевский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лащинская Нина (Алла)
Военная служба
Неизвестно
солдат/рядовой|старший сержант - командир орудия|участвовал в обороне "Малой земли"|http://foto.mail.ru/community/novoros-grad/NVRS-STANITSHKA?page=3
Смерть
?.04.1944
Причина смерти: На войне | Пропал без вести