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Лащинский Григорий Григорьевич

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Место рождения

Казильцы, Черниговская обл.

Дата рождения

1891

Дата смерти

?.04.1944

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Лащинский Григорий Александрович

Мать: не указана

Казильцы, Черниговская обл.
Место жительства
?.06.1941
Курки, Кишиневская обл
Место призыва:|Оргеевский РВК, Молдавская ССР, Оргеевский уезд, Оргеевский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лащинская Нина (Алла)

Военная служба
Неизвестно
солдат/рядовой|старший сержант - командир орудия|участвовал в обороне "Малой земли"|http://foto.mail.ru/community/novoros-grad/NVRS-STANITSHKA?page=3
Смерть
?.04.1944
Причина смерти: На войне | Пропал без вести
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