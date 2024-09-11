Полякова (Павлова) Александра Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти13.01.1971
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Павлов Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безрукова (Полякова) Маруся (Мария) Павловна
Отец ребёнка: Поляков Павел Петрович
Рождение ребёнка
04.12.1907
Отец ребёнка: Поляков Павел Петрович
деревня Петровка Туймазинский район башкортостан
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Федорова (Полякова) Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Поляков Павел Петрович
деревня Петровка Туймазинский район Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1915
Дочь: Ершова (Полякова) Маша (Мария) Павловна
Отец ребёнка: Поляков Павел Петрович
деревня Петровка Туймазинский район Башкортостан
Рождение ребёнка
23.02.1924
Дочь: Черникова (Полякова) Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Поляков Павел Петрович
деревня Петровка Туймазинский район Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1927
Отец ребёнка: Поляков Павел Петрович
деревня Петровка Туймазинский район Башкортостан
Смерть
13.01.1971
деревня Петровка Туймазинский район Башкортостан