Полякова (Павлова) Александра Георгиевна 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Полякова (Павлова) Александра Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

13.01.1971

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Павлов Егор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Павел Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безрукова (Полякова) Маруся (Мария) Павловна

Отец ребёнка: Поляков Павел Петрович

Рождение ребёнка
04.12.1907

Сын: Поляков Захар Павлович

Отец ребёнка: Поляков Павел Петрович

деревня Петровка Туймазинский район башкортостан
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Федорова (Полякова) Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Поляков Павел Петрович

деревня Петровка Туймазинский район Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1915

Дочь: Ершова (Полякова) Маша (Мария) Павловна

Отец ребёнка: Поляков Павел Петрович

деревня Петровка Туймазинский район Башкортостан
Рождение ребёнка
23.02.1924

Дочь: Черникова (Полякова) Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Поляков Павел Петрович

деревня Петровка Туймазинский район Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1927

Сын: Поляков Василий Павлович

Отец ребёнка: Поляков Павел Петрович

деревня Петровка Туймазинский район Башкортостан
Смерть
13.01.1971
деревня Петровка Туймазинский район Башкортостан

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