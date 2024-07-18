(Кондратьева) Любовь Александрова
Место рождения
Дата рождения17.09.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1907 ст.
близнец Деревни Нератовки крестьянин Александр Андреевич и законная его жена Мария Евстафиева,оба православные
Крещение
17.09.1907 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Арсений Макаров и той же деревни крестьянская девица Мария Андреева и той же деревни солдатская девица Домна Иванова
Смерть
Неизвестно