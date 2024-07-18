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(Кондратьева) Любовь Александрова

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.09.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1907 ст.

Отец: Кондратьев Александр Андреев

Мать: Кондратьева Мария Евстафиева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
близнец Деревни Нератовки крестьянин Александр Андреевич и законная его жена Мария Евстафиева,оба православные
Крещение
17.09.1907 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Арсений Макаров и той же деревни крестьянская девица Мария Андреева и той же деревни солдатская девица Домна Иванова
Смерть
Неизвестно

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