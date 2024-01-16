Малыгина Фёкла Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Малыгин Павел Степанович
д. Пестерево, Всесёлая тож
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Малыгин Павел Степанович
д. Пестерево, Всесёлая тож
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Малыгин Павел Степанович
д. Пестерево, Всесёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Всесёлая тож
Смерть
Неизвестно