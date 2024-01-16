Малыгина Фёкла Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалыгина Фёкла Григорьевна

Малыгина Фёкла Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Малыгин Евгений Павлович

Отец ребёнка: Малыгин Павел Степанович

д. Пестерево, Всесёлая тож
Рождение ребёнка
1887

Сын: Малыгин Павел Павлович

Отец ребёнка: Малыгин Павел Степанович

д. Пестерево, Всесёлая тож
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Малыгин Павел Степанович

д. Пестерево, Всесёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Павел Степанович

д. Пестерево, Всесёлая тож
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close