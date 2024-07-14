Филимонов Семён Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Филимонова София Семёновна
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Филимонов Андрей Семёнович
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Филимонов Алексей Семёнович
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
Смерть
Неизвестно