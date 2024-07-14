Филимонов Семён Иванович 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филимонов Семён Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Филимонова София Семёновна

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Филимонов Андрей Семёнович

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Филимонов Алексей Семёнович

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Филимонов Лев Семёнович

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Филимонов Иван Семёнович

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

Смерть
Неизвестно

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