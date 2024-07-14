Наталья Андреевна 1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Наталья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Филимонова София Семёновна

Отец ребёнка: Филимонов Семён Иванович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Филимонов Андрей Семёнович

Отец ребёнка: Филимонов Семён Иванович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Филимонов Алексей Семёнович

Отец ребёнка: Филимонов Семён Иванович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Филимонов Лев Семёнович

Отец ребёнка: Филимонов Семён Иванович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Филимонов Иван Семёнович

Отец ребёнка: Филимонов Семён Иванович

Смерть
Неизвестно

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