Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Филимонова София Семёновна
Отец ребёнка: Филимонов Семён Иванович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Филимонов Андрей Семёнович
Отец ребёнка: Филимонов Семён Иванович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Филимонов Алексей Семёнович
Отец ребёнка: Филимонов Семён Иванович
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Филимонов Семён Иванович
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Филимонов Семён Иванович
Смерть
Неизвестно