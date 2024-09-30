Хуопалайнен (Саволайнен) Айно Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуопалайнен (Саволайнен) Айно Адамовна

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Место рождения

Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

20.02.1898

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1898

Отец: Саволайнен Адам Адамович

Мать: Саволайнен (Талзи) Мария Адамовна

Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
17.01.1928

Муж: Хуопалайнен Петр Андреевич

Рождение ребёнка
21.04.1928

Сын: Хуопалайнен Эльмар Петрович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Андреевич

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
17.04.1930

Сын: Хуопалайнен Куллерво Петрович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Андреевич

Рождение ребёнка
08.04.1932

Дочь: (Хуопалайнен) Тюне-Эстер Петровна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Андреевич

Рождение ребёнка
31.03.1934

Сын: Хуопалайнен Армас Петрович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Андреевич

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
1971
Причина смерти: инфаркт

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