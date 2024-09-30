Хуопалайнен (Саволайнен) Айно Адамовна
Место рождения
Дата рождения20.02.1898
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1898
Бракосочетание
17.01.1928
Рождение ребёнка
21.04.1928
Сын: Хуопалайнен Эльмар Петрович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Андреевич
Рождение ребёнка
17.04.1930
Сын: Хуопалайнен Куллерво Петрович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Андреевич
Рождение ребёнка
08.04.1932
Дочь: (Хуопалайнен) Тюне-Эстер Петровна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Андреевич
Рождение ребёнка
31.03.1934
Сын: Хуопалайнен Армас Петрович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Андреевич
Смерть
1971
Причина смерти: инфаркт