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Ляхеров Владимир Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1926

Дата смерти

12.04.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ол
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1926

Отец: Ляхер Афанасий Кузьмич

Мать: Ляхерова (Курышова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
10.10.1949

Дочь: Ляхерова Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Ляхерова (Нечеухина) Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
09.05.1953

Сын: Ляхеров Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Ляхерова (Нечеухина) Анастасия Николаевна

Смерть
12.04.1978

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