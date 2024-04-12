Ляхеров Владимир Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1926
Дата смерти12.04.1978
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1926
Рождение ребёнка
10.10.1949
Дочь: Ляхерова Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Ляхерова (Нечеухина) Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
09.05.1953
Сын: Ляхеров Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Ляхерова (Нечеухина) Анастасия Николаевна
Смерть
12.04.1978