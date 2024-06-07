Ширяев Илья Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1976
Отец: Михалёв Валерий Иванович
Мать: Рачик Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
19.11.1998
Дочь: Ширяева Ангелина Ильнична
Мать ребёнка: Малюкова Эльвира Фалиевна
Рождение ребёнка
10.09.2003
Дочь: Ширяева Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Ширяева Елена Александровна
Рождение ребёнка
31.03.2009
Дочь: Ширяева Мария Ильинична
Мать ребёнка: Ширяева Елена Александровна