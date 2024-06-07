Ширяев Илья Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяев Илья Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1976

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1976

Отец: Михалёв Валерий Иванович

Мать: Рачик Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
19.11.1998

Дочь: Ширяева Ангелина Ильнична

Мать ребёнка: Малюкова Эльвира Фалиевна

Рождение ребёнка
10.09.2003

Дочь: Ширяева Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Ширяева Елена Александровна

Рождение ребёнка
31.03.2009

Дочь: Ширяева Мария Ильинична

Мать ребёнка: Ширяева Елена Александровна

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