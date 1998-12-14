Андриянова (Маюрова Майорова) Марья Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.04.1913
Дата смерти14.12.1998
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1932
Сын: Андрианов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Андриянов Иван Павлович
Рождение ребёнка
03.12.1934
Сын: Андрианов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Андриянов Иван Павлович
Рождение ребёнка
22.12.1937
Дочь: Фарынюк (Андриянова) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Андриянов Иван Павлович
Рождение ребёнка
16.09.1946
Дочь: Напалкова (Андриянова) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Андриянов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1949
Сын: Андриянов Александр Иванович
Отец ребёнка: Андриянов Иван Павлович
Смерть
14.12.1998