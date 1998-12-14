Андриянова (Маюрова Майорова) Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андриянова (Маюрова Майорова) Марья Ивановна

Место рождения

Сосновка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

14.04.1913

Дата смерти

14.12.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1913

Отец: Маюров Майоров Иван Иванович

Мать: Маюрова Майорова Анна Васильевна

Сосновка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андриянов Иван Павлович

Рождение ребёнка
10.02.1932

Сын: Андрианов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Андриянов Иван Павлович

Рождение ребёнка
03.12.1934

Сын: Андрианов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Андриянов Иван Павлович

Семеново, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.12.1937

Дочь: Фарынюк (Андриянова) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Андриянов Иван Павлович

Семеново, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.09.1946

Дочь: Напалкова (Андриянова) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Андриянов Иван Павлович

Семеново, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1949

Сын: Андриянов Александр Иванович

Отец ребёнка: Андриянов Иван Павлович

Семеново, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
14.12.1998

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