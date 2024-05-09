Сучков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сучков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сучкова Пелагия

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Евдокия

Рождение ребёнка
1757

Сын: Сучков Кузьма

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Сучков Лев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Сучков Андрей

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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