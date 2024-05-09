Сучков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сучкова Пелагия
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Григорьева Евдокия
Рождение ребёнка
1757
Сын: Сучков Кузьма
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Сучков Лев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Сучков Андрей
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно