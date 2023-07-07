Иванова Вероника Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Вероника Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1971

Пол

Женский

Отец

1942 г.р.

Мать

1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1971

Отец: Иванов Николай Петрович

Мать: Иванова Наталья

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